Penava: 'Ako netko ne može u prve redove, taj ne može upravljati strankom'

'Tim ljudi oko mene čine ljudi koji nisu odbili ponuđena mjesta. Naglašavam to, jer nudilo se mnogima drugima koji su odbili. Nisu htjeli upravljati iz sjene, nisu netko tko se boji odgovornosti bilo s pozicije državnog tajnika ili zastupnika. Hrabro su se uhvatili u koštac i s problemima i izazovima i medijima, vjerujući u DP i ljude s kojima rade', kazao je.

'Znali smo da ovo neće biti lagan zadatak, ali mi ćemo svoja obećanja ispuniti. Da bismo to napravili, potrebni su nam kontinuitet i timski rad', dodao je Penava.

'Nismo od jučer, ne dajemo obećanja u prazno i ne mislimo da se stvari mogu promijeniti preko noći. Mnoge smo stvari već promijenili. Zapitajte se kako je izgledala proslava Oluje i kako je lani prošao HOS, kada je zadnji put na HRT-u gostovao Marko Perković Thompson. Fortenova, a samim time i vrijedno poljoprivredno zemljište, ostala je u hrvatskim rukama. To su pomaci koji su vidljivi i mjerljivi. SDSS više nije čimbenik vladajuće koalicije i što god pričali zluradi komentatori, to je činjenično tako', poručio je Penava.

Mlinarić za zamjenika predsjednika

Nakon Penave govorio je Stipo Mlinarić Ćipe, a on će se kandidirati za zamjenika predsjednika stranke. 'To je protokolarna dužnost, no čast mi je što ću obnašati tu dužnost', poručio je.

'Nemam informaciju hoće li se Radić kandidirati. Znate da je Radić imao moju punu podršku, povukao se. Shvatili smo poruku da postoji nešto zbog čega se Radić ne može kandidirati. Zato ne znam kako bi se sada kandidirao za predsjednika. Ne znam da postoji struja Marija Radića. Gledam neke naše članove i ne mogu se načuditi da ne vide da nekim izjavama štete DP-u. Da se napada DP, da se napada i sumnja u središnje izborno povjerenstvo - pitam se što se promijenilo u tim ljudima. Osjećam intenciju destrukcije DP-a. Da to čine ljudi unutar DP-a, to si ne mogu objasniti', kazao je Penava.

Dodao je da je čuo različite priče o tome da nema podršku. 'Odlučili smo pozvati ljude koji su stranka i da vidimo tko čime raspolaže - tu su ministri, državni tajnici, saborski zastupnici. Odakle vam pravo lagati, manipulirati da imate većinu i da ništa ne valja, da se svi bune. Koji su to svi? Možda Dujmović, Bujanec, koji su na platnom popisu Z1 televizije, je li to Peternel ili Dobrović, kojeg bi volio da upitate kakve odnose ima s Pevexom', poručio je Penava.

Upitan kada je došlo do raskola između njega i Radića, kazao je: 'Nije došao određeni trenutak. Sve je bilo u redu i danas bi bilo da ne svjedočimo ovom napadu. Vi i ja znamo tko ima kapital.'