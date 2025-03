Rastu iznosi koje će roditelj morati plaćati za dijete ako ne živi s njim. Evo koliko će izdvajati

Kako se potreban minimalni iznos određuje u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, a ona je rasla, tako je trebalo provesti usklađenje.

Naime prosječna neto plaća u 2024. godini iznosila je 1318 eura, prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Tako će, umjesto dosadašnjih 195,16 eura, 17 posto prosječne neto plaće biti 224 eura, koliko će dobiti dijete do šest godina, za dijete pak od sedam do 12 godina određeno je 20 posto prosječne neto plaće i, umjesto 229,6 eura, dobivat će 264 eura, a za dijete od 13 do 18 godina propisano je 22 posto prosječne neto plaće, što će iznositi, umjesto dosadašnjih 252,56 eura, 290 eura.