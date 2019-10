Punih godinu i pol dana trajali su sindikalni pregovori s Ministarstvom zdravstva i Vladom, a potpisivanjem Dodatka II Kolektivnom ugovoru izgledalo je da je došlo do rješenja. No, to je zapravo bio tek okidač za najveći raskol među medicinskim sestrama u povijesti sestrinstva, piše u ponedjeljak Jutarnji list

S jedne strane je Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara/tehničara, a s druge nezadovoljni okupljeni u Facebook grupi 'Medicinske sestre/tehničari zajedno'. Njih gotovo 16 tisuća traži još veća prava i osnivaju svoj sindikat. No da bi Sindikat medicinske sestre/tehničari zajedno bio reprezentativan i mogao sudjelovati u pregovorima s Vladom, moraju imati minimalno šest tisuća članova, navodi dnevnik.