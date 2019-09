Rasipali su milijune, zapošljavali braću i kumove, a danas 'odšarafljuju glave': Kakve sve prljave poslove krije rupa bez dna zvana Fond za zaštitu okoliša?

Tajno snimljeni razgovori, prijetnje 'odšarafljivanjem glave', pozivi na ostavke, stavljanje mandata na raspolaganje, potezanje političke odgovornosti i zazivanje reakcije Državnog odvjetništva - sve se to u samo jednom danu zbilo u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) nakon što je njegov ravnatelj Dubravko Ponoš javno objavio audiozapis kojim mu se navodno prijetilo punih godinu dana, a kojim je u stvarnosti sam sebe diskreditirao. Njegova sudbina zapečaćena je nakon što mu je vlastita Hrvatska narodna stranka - koja spretno drži kontrolu nad Fondom i u lijevoj i u desnoj vladi - pokazala palac dolje

Mladineo se pravdao 'velikim brojem sakupljača boca', no ispostavilo se da su se nepravilnosti odvijale na mnogo višoj razini. Naime, istražitelji su ušli u trag tvrtkama koje su uvozile ambalažu iz inozemstva, zatim većim količinama boca koje u nisu postojale u stvarnosti - nego samo u krivotvorenom knjigovodstvu - a otvoreno se sumnjalo i u to da su određene količine boca prošle kroz sustav nekoliko puta jer nisu postojali nadzor i kontrola. Slično se, navodno, događalo s automobilskim olupinama, a na cijeloj toj praksi prosperirale su privatne tvrtke koje su u rekordnom roku nabujale od jednog na stotine i tisuće zaposlenih.

Iz mandata ovog ravnatelja pamti se misteriozno povećanje budžeta Fonda namijenjenog oglašavanju za čak 50 puta, i to uoči izbora, potom neobično skupa web stranica Bioportal, plaćena 914 tisuća kuna, a i trakavica o preseljenju u Zagrebtower, u kojem se Fond skućio s Ministarstvom zaštite okoliša i još nekoliko drugih srodnih institucija, i to u privatnom najmu, koji se pokazao znatno skupljim od dotadašnjeg, povlaštenog, u prostorima u vlasništvu Grada Zagreba. Cijena je kasnije dodatno rasla, javnost je negodovala, a novi ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović najavljivao je hitno iseljenje - sve dok se nije pokazalo da bi se ono moralo platiti dodatnih 26 milijuna kuna .

Dobrović je smijenio Mullera i na njegovo mjesto postavio uglednog profesora iz Osijeka Ljubomira Majdandžića, što je u stručnoj javnosti pozdravljeno - no on je potrajao koliko i sam Most. Do prve okuke, gdje u fotelju ponovno uskače HNS u liku Dubravka Ponoša.

U cijeloj 2017. godini Fond za zaštitu okoliša - usprkos tadašnjem proračunu od 1,4 milijarde kuna i dodatnih 500 milijuna Vladine pomoći - nije raspisao nijedan jedini nacionalni natječaj, nego tek transferirao europski novac, što dovoljno opisuje užas u njegovim financijama te količinu zaostalih računa i dugovanja koju je trebalo podmiriti. Prema Ponoševim tvrdnjama, institucija je ipak stabilizirana, a to je očigledno bio signal za nove pothvate - poput masovnog zapošljavanja stranačkih kolega. U samo nekoliko mjeseci, naime, ondje je na posao primljeno devetero članova HNS-a i jedna supruga HNS-ovog načelnika. Zbog nekih od njih, koji nisu imali potrebne reference i radno iskustvo, mijenjao se interni pravilnik o sistematizaciji.