Kotarac: U strahu sam za život, od osnutka Fonda se ne radi po zakonima i svi su sve znali

Gost Newsrooma na N1 televiziji bio je predsjednik Radničkog vijeća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mislav Kotarac. On je snimio prijetnje direktora Fonda Dubravka Ponoša koje su uključivale i prijetnje da će mu odšarafiti glavu

"Nisam očekivao, samo sam doživio još jedan šok i stres. Čudi me s obzirom da su postupci koji su tajni u tijeku, čudi me kako je to došlo do čovjeka protiv kojeg su usmjerene neke od prijava", komentirao je Kotarac objavu snimke prijetnji Dubravka Ponoša.

Na pitanje zašto je Ponoš nasrnuo na njega kazao je da je kao savjestan građanin i predsjednik Radničkog vijeća ukazivao na nepravilnosti i nelogičnosti u njegovim potezima, a da on u punih godinu dana niti jednom, unatoč bezbroj poziva nije našao shodnim da se upozna s nama iz Radničkog vijeća.

"Kada ukazujete na nepravilnosti, a vidite da se stvari nikako ili sporo odvijaju, a oni za koje su sumnja da su izvršitelji nepravilnosti napreduju u sustavu, koji su doveli do minusa u Fondu da i dalje raspolažu s novcima, sve se to odražava na položaj radnika.

Laž je da sam inicirao sastanak, samo sam napisao izvješće o aktivnostima Radničkog vijeća i svim dokazima iz čega se moglo vidjeti što radi Radničko vijeće za radnike', naveo je Kotarac.