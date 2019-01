Radnici Brodotrogira poručili: Želimo raditi, a ne prositi

Stotinjak radnika Brodotrogira nezadovoljni stanjem u toj tvrtki prosvjedovali su u subotu na gradskoj pjaci, a predstavnici sindikata tvrde kako je do prosvjeda došlo zato jer nemaju posla, ništa ne znaju o eventualnim novim ugovorima i nemaju materijal za gradnju

Radnici Brodotrogira žele posao i voljni su raditi, no posla ima manje, a nema ni dostatno materijala, rekao je novinarima predsjednik Radničkog vijeća Brodotrogira Ivica Sorić koji je naglasio kako je današnji odaziv radnika na prosvjed mogao biti i veći, no da je istovremeno ponosan na svoje kolege i grad koji im je dao podršku.

'Gospodin Končar kaže da nam on daje za plaće, ali ne daje on nama nego daje nesposobnima u upravi. Mi svoju plaću zaradimo pošteno, nije naš problem što posla nema, već je to problem uprave koja je dobro plaćena i koja na razne načine isisava novce. Problem Končar mora riješiti sa upravom, ne s radnicima', poručili su.

Podsjetivši kako je vlasnik prilikom preuzimanja Brodotrogira imao obvezu nastaviti brodogradnju, predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske Siniša Kosić je izjavio kako očekuje da se brodogradnja održi do kraja. Po njemu postoji realna šansa da se to nastavi jer posla ima, pogotovo s malim brodovima, pa Brodotrogir na tom dijelu može egzistirati.