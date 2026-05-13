VIDEO Magyar pokazao luksuzne zgrade Orbanovih ministara: Građani su ovo platili

Peter Magyar objavio je snimke improviziranog obilaska luksuznih zgrada bivših ministara u Orbanovoj vladi

Novi mađarski premijer Péter Magyar objavio je snimku obilaska luksuzne zgrade povezane s bivšim šefom kabineta Viktora Orbána, Antalom Rogánom, tvrdeći da je riječ o projektu financiranom javnim novcem u vrijeme kada se Mađarska suočavala s ekonomskom krizom i rekordnom inflacijom. U videu koji je objavio na Facebooku Magyar pokazuje raskošne prostorije zgrade koju opisuje kao dosad skrivenu od očiju javnosti. Na snimkama se mogu vidjeti luksuzni salon za cigare, umjetnička djela, raskošni namještaj, vidikovac i interijeri uređeni u povijesnom stilu. ‘Šokantan luksuz, cigar salon, vidikovac i umjetnine plaćene novcem građana’, poručio je Magyar u objavi.

‘Projekt od 100 milijardi forinti’ Prema njegovim tvrdnjama, investicija je vrijedila oko 100 milijardi forinti te je realizirana u razdoblju kada je velik dio građana osjećao posljedice gospodarske krize i rasta cijena.

Magyar je ironično komentirao i Rogánov imidž političara koji dolazi iz skromnih prilika. ‘Još je dobro da je Antal Rogán ‘dijete sa sela’, pa nije znao živjeti bahato’, rekao je. Posebno ga je, tvrdi, iznenadilo to što iz zgrade ranije nisu procurjele fotografije ili informacije o njezinu luksuzu. ‘Nevjerojatno je da nitko od zaposlenika nije rekao da je ovo ipak previše’, dodao je mađarski premijer. Obišao i zgradu Ministarstva unutarnjih poslova i sjedište vlade Magyar objavio je potom objavio i snimku obilaska luksuzno obnovljenog Ministarstva unutarnjih poslova u Budimpešti. I u ovome videu prozvao je bivšu vlast Viktora Orbána zbog raskošnih ureda, luksuznih dvorana, terasa i detalja poput masažne fotelje, dok su, kako tvrdi, bolnice, škole i ustanove socijalne skrbi propadale.