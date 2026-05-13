Metković: Vijećnici Mosta zbog Aglomeracije napustili sjednicu Gradskog vijeća

„Posebno zabrinjava stanje projekta Aglomeracije Metković. Građani godinama trpe loše organizirane i nekvalitetno izvedene radove, opasne neasfaltirane ulice, izbočene šahtove, prometni kaos i konstantno probijanje rokova, dok ih se istovremeno mjesecima uvjerava kako je završetak radova 'uskoro'“, ističu u priopćenju iz Mosta.

Podsjećaju da je ugovor o izvođenju radova potpisan u veljači 2021. godine, uz jasno određen rok od 36 mjeseci za dovršetak i puštanje sustava u rad.

„To znači da je projekt trebao biti završen do 1. veljače 2024. godine. Nakon toga građanima je obećavan završetak do ljeta 2024., potom do ožujka 2025., a danas, više od dvije godine nakon isteka prvotnog roka, radovi i dalje traju bez jasnog i vjerodostojnog datuma završetka“, navode iz Mosta.

Zbog nedostatka transparentnosti, odgovornosti i ozbiljne komunikacije prema građanima najavili su zahtjev za sazivanjem tematske sjednice o projektu Aglomeracije.