Metković: Vijećnici Mosta zbog Aglomeracije napustili sjednicu Gradskog vijeća

Vijećnici Mosta napustili su u srijedu sjednicu metkovskog Gradskog vijeća uz obrazloženje da ne žele davati legitimitet proračunskim izvješćima koja ne odražavaju stvarno stanje i potrebe grada, a prvenstveno zbog kašnjenja projekta Aglomeracije.
„Posebno zabrinjava stanje projekta Aglomeracije Metković. Građani godinama trpe loše organizirane i nekvalitetno izvedene radove, opasne neasfaltirane ulice, izbočene šahtove, prometni kaos i konstantno probijanje rokova, dok ih se istovremeno mjesecima uvjerava kako je završetak radova 'uskoro'“, ističu u priopćenju iz Mosta.
Podsjećaju da je ugovor o izvođenju radova potpisan u veljači 2021. godine, uz jasno određen rok od 36 mjeseci za dovršetak i puštanje sustava u rad.
„To znači da je projekt trebao biti završen do 1. veljače 2024. godine. Nakon toga građanima je obećavan završetak do ljeta 2024., potom do ožujka 2025., a danas, više od dvije godine nakon isteka prvotnog roka, radovi i dalje traju bez jasnog i vjerodostojnog datuma završetka“, navode iz Mosta.
Zbog nedostatka transparentnosti, odgovornosti i ozbiljne komunikacije prema građanima najavili su zahtjev za sazivanjem tematske sjednice o projektu Aglomeracije.
Milan (HDZ): Da je Most ostao na vlasti još bi rješavali imovinsko-pravne odnose
„Da je Most ostao na vlasti vjerojatno bi i dan danas rješavali imovinsko-pravne odnose. Kad sam postao gradonačelnik prvi sam sastanak imao u Hrvatskim vodama. Rečeno mi je da je naš projekt najmanje spreman u cijeloj državi. Bili su neupućeni i po pogrešnoj izmjeri rješavali imovinsko-pravne odnose. Na taj način nikad ne bi dobili građevinsku dozvolu“, odgovorio je gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan (HDZ).
„Aglomeracija kasni iz objektivnih razloga 7-8 mjeseci. Imamo problem na crpnoj stanici zapad, gdje se u nju ulijeva Neretva. Uz pomoć vatrogasaca se rade armirano-betonski radovi. Priključenje građana bi trebalo biti u lipnju“, rekao je Milan za Hinu.
„Ne znam zašto su Mostovi vijećnici napustili sjednicu. Njihova je obveza barem raspravljati konstruktivno o točkama dnevnog reda i meni kao gradonačelniku davati prijedloge ili kritike. Najlakše je otići. Ljudi ih za to nisu birali. Vjerujem da su to napravili jer im je nedostajao njihov vođa Nikola Grmoja pa su dobili takve instrukcije. Riječ je o pametnim mladim ljudima koji itekako mogu misliti svojom glavom i ja ih na to i pozivam“, poručio je Milan i dodao da je sazivanje tematske sjednice zakonsko pravo Mostovih vijećnika.