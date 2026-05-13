Bjelovarski župan uvjerava: Pedijatrija neće biti ugašena, postoji paket mjera

Hrebak je ranije danas uputio dopis županu upozorivši ga da postoji realna opasnost da Bjelovar ostane bez Odjela pedijatrije u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" zbog kroničnog nedostatka liječnika. Na Odjelu trenutno rade dva pedijatra, dok ih za normalno funkcioniranje potrebno pet, te je nužno donošnje mjera za očuvanje pedijatrije i stabilizaciju zdravstvenog sustava u županiji.

Marušić je prihvatio Hrebakov poziv na sastanak zbog stanja na Odjelu pedijatrije, poručivši da pedijatrija neće biti ugašena i da građani mogu biti mirni.

Marušić u priopćenju navodi da je županija gotovo svakodnevnom kontaktu s Ministarstvom zdravstva, s vodstvom bolnice i s ravnateljima okolnih bolnica te da već duže vrijeme ima pripremljen paket mjera za odjel pedijatrije.