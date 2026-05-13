Bjelovarski župan uvjerava: Pedijatrija neće biti ugašena, postoji paket mjera

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić piopćio je u srijedu da je već duže vrijeme pripremljen paket mjera za Odjel pedijatrije bjelovarske bolnice te da on neće biti ugašen, nakon upozorenja gradonačelika Darija Hrebaka na samo dva pedijatra koja rade na odjelu.
Hrebak je ranije danas uputio dopis županu upozorivši ga da postoji realna opasnost da Bjelovar ostane bez Odjela pedijatrije u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" zbog kroničnog nedostatka liječnika. Na Odjelu trenutno rade dva pedijatra, dok ih za normalno funkcioniranje potrebno pet, te je nužno donošnje mjera za očuvanje pedijatrije i stabilizaciju zdravstvenog sustava u županiji.
Marušić je prihvatio Hrebakov poziv na sastanak zbog stanja na Odjelu pedijatrije, poručivši da pedijatrija neće biti ugašena i da građani mogu biti mirni.
Marušić u priopćenju navodi da je županija gotovo svakodnevnom kontaktu s Ministarstvom zdravstva, s vodstvom bolnice i s ravnateljima okolnih bolnica te da već duže vrijeme ima pripremljen paket mjera za odjel pedijatrije.
Istaknuo je da 80 korisnika županijskih mjera za zdravstvo uključuje 30 liječnika iz bjelovarske bolnice te da Županija zajedno s gradovima Grubišnim Poljem, Daruvarom i Garešnicom te općinama već godinama provodi financijske mjere privlačenja i zadržavanja liječnika.
Župan je napomenuo da Grad Bjelovar do sada nije sudjelovao u tim mjerama, ali da je uvjeren da Hrebakovo javljanje nije zbog jeftinih političkih poena.
"Kada su bolnica i zdravlje u pitanju, politika ne smije biti na prvom mjestu", ističe Marušić.