Ministarstvo poljoprivrede: Do 1. lipnja produljen rok za jedinstvene zahtjeve

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u srijedu je izvijestilo da je do 1. lipnja produljen rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu.
Naime, u Narodnim novinama objavljene su izmjene Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2026. godinu, kojima je produljen rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu sa 15. svibnja na 1. lipnja.
Jedan od razloga produljenja je omogućavanje poljoprivrednicima koji čekaju odluke o zakupu zemljišta, a koje su potrebne za upis navedenog zemljišta u ARKOD, dovoljno vremena za upisivanje poljoprivrednog zemljišta u ARKOD i podnošenje jedinstvenog zahtjeva, istaknuli su iz Ministarstva.
Pravilnikom je propisano da u trenutku podnošenja jedinstvenog zahtjeva poljoprivrednik na raspolaganju mora imati poljoprivredno zemljište koje je predmet dodjele potpore, odnosno ono mora biti upisano u ARKOD sustav uz predočenje dokaza o vlasništvu ili posjedu kako je propisano Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
Iz Ministarstva napominju kako je do 1. lipnja produljen rok i za predočenje dokaza o vlasništvu ili posjedu kako je propisano Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta koji je također objavljen danas u Narodnim novinama.