Ministarstvo poljoprivrede: Do 1. lipnja produljen rok za jedinstvene zahtjeve

Naime, u Narodnim novinama objavljene su izmjene Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2026. godinu, kojima je produljen rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu sa 15. svibnja na 1. lipnja.

Jedan od razloga produljenja je omogućavanje poljoprivrednicima koji čekaju odluke o zakupu zemljišta, a koje su potrebne za upis navedenog zemljišta u ARKOD, dovoljno vremena za upisivanje poljoprivrednog zemljišta u ARKOD i podnošenje jedinstvenog zahtjeva, istaknuli su iz Ministarstva.