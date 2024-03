Otkriveno s kim pregovara Domovinski pokret: 'Pale su maske'

'To su dijelovi koji su nama prihvatljivi, a takvih nije malo', napomenuo je. Upitan je li u dosluhu s tim nezadovoljnicima u HDZ-u, a ranije je spominjao i da oni žele maknuti Plenkovića s čelne pozicije, kaže da to nije dosluh.

'Ja se čujem s dosta ljudi, nije to dosluh. Poznajem puno ljudi i imam informacije koje ima i on, te iste informacije, ali otom potom', rekao je. S Milanovićem se nije čuo jako dugo.

Gdje je zapelo u progovorima s Mislavom Kolakušićem?

'On je, kao i mi pozvao Most i sve suverenističke stranke da idemo zajedno, jer mislimo da je ovo povijesna prilika da se osvoji jedan značajan broj mandata, da budemo relativni pobjednici ali neki ljudi ne shvaćaju trenutak i ne vidi odgovornost prema državi', kazao je, potvrđujući da tu između ostalih misli i na Most, dok vjeruje u mogućnost dogovora s Kolakušićem. Vrlo lako je moguće da će on biti kandidat u prvoj izbornoj jedinici.