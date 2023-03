Računalni stručnjak o curenju podataka: Ovo je najveći sigurnosni incident u povijesti Hrvatske

Stručnjak za informacijsku sigurnost Lucijan Carić prokomentirao je najnoviji slučaj curenja podataka u hrvatskoj

Iz EOS Matrixa opovrgavaju da se curenje podataka dogodilo.

'Nadam se da oni znaju što govore. Ako nije istina to što govore i ako podaci jesu njihovi, a ja stvarno ne vidim zašto ne bi bili njihovi jer znamo iz prethodnog incidenta da su podaci bili vjerodostojno od agencije koja je tada bila pogođena, B2 Kapital, onda prvo neistinito informiraju javnost, neistinito informiraju ljude koje su po zakonu dužni informirati o ugrozi i pored toga po najmanje dva članka zakona krše GDPA.

'Pitanje je što i dokle su ti podaci došli. Iz ovoga što mi za sad znamo ti podaci su dostavljeni AZOP-u a da je netko to htio zloupotrijebiti vjerojatno to ne bi učinio. Ono to je problem je jesu li ti podaci samo kod tih benevolentnih ili su i kod nekih malicioznih. I dali su agencije te podatke međusobno razmjenjivale. Jer ako su to radile to prelazi nadležnost AZOP-a i tu prelazimo na USKOK. To bi bilo udruživanje radi počinjenja kaznenog djela', rekao je Carić.