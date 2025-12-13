Putinove prijetnje se ostvaruju: Rusi izveli dva udara u Ukrajini, mete su specifične

Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna obećao odmazdu za napade Kijeva dronovima na tankere Moskve, za koje se smatra da se koriste za izvoz nafte, a za što Kijev tvrdi da je glavni izvor financiranja Rusije za gotovo četverogodišnji rat.

Napad u petak dogodio se nekoliko sati nakon što je turski predsjednik Tayyip Erdogan rekao Putinu da bi ograničeno primirje za energetska postrojenja i luke moglo biti korisno.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je fotografije koje prikazuju veliki požar na brodu u luci Čornomorsk u Odeskoj regiji, dok vatrogasci gase požar.

"Ovo još jednom dokazuje da Rusi ne samo da ne shvaćaju dovoljno ozbiljno trenutnu priliku za diplomaciju, već i nastavljaju rat upravo kako bi uništili normalan život u Ukrajini", rekao je.