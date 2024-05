Putinov 'sivi kardinal' skuplja slike, voli karate i sambu: Tko je Andrej Belousov

Šojgu je bio ministar obrane 12 godina, imenovan je uoči prve ruske invazije na Ukrajinu koja je završila aneksijom Krima i istočnih regija Ukrajine, a smatran je bliskim Putinovim suradnikom. Ruska je vojska u posljednje vrijeme zabilježila niz pobjeda i napredovanja na bojištu u Ukrajini, uključujući prodor u regiju Harkiv, u kojoj je zauzela desetak naselja i prijeti daljnjim prodorom. No također je prije dvadesetak dana uhićen Šojguov zamjenik Timur Ivanov , i to pod sumnjom da je primao mito iz građevinskih projekata u ukrajinskom Mariupolju, koji je pao pod kontrolu Moskve nakon višemjesečne opsade.

Što točno leži iza smjene Šojgua, zasad nije poznato, no Putin ga je imenovao predsjednikom Vijeća sigurnosti, kojim je dosad upravljao Nikolaj Patrušev, bivši čelnik FSB-a (sljednik KGB-a), a koji će naknadno biti raspoređen na drugu dužnost. Nominalno gledano, Šojgu je zapravo napredovao, no rijetko tko to vidi kao nagradu za uspjehe postignute u invaziji na Ukrajinu. Imenovanje ekonomskog stručnjaka na dužnost ministra obrane iz Kremlja objašnjavaju potrebom integriranja cjelokupnog gospodarstva sigurnosnog sektora u nacionalno gospodarstvo, a posebno se to odnosi na gospodarstvo obrambenog sektora.