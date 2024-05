Putin smijenio ministra obrane Sergeja Šojgua

Putin je predložio Andreja Belousova, bivšeg potpredsjednika vlade, za novog ministra obrane. Šojgu je na čelu ruskog ministarstva obrane bio više od 11 godina, a u budućnosti bi trebao biti tajnik Vijeća sigurnosti. S te pozicije razriješen je Nikolaj Patrušev.

Andrej Belousov je u javnoj službi od 2006. Od 2006. do 2008. bio je zamjenik ministra gospodarstva. Od 2008. do 2012. Belousov je postao direktor Odjela za ekonomiju i financije ruske vlade. Od 2012. do 2013. obnašao je dužnost ministra gospodarstva. Na postao pomokon toga postao je pomoćnik predsjednika da bi 2020. preuzeo je mjesto prvog zamjenika premijera.