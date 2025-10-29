koji optimizam

Putinov izaslanik: U roku godinu dana bit će mir u Ukrajini

M. Šu.

29.10.2025 u 17:55

Kiril Dmitrijev
Kiril Dmitrijev
Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev izjavio je u srijedu tijekom posjeta Saudijskoj Arabiji da očekuje da će rat u Ukrajini završiti unutar godine dana.

Dmitrijev je izjavu dao nakon što se prošlog vikenda u SAD-u sastao s dužnosnicima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njegov posjet uslijedio je nakon objave da je summit između Trumpa i Putina u Budimpešti odgođen.

'Sigurni smo da smo na putu prema miru i kao mirotvorci moramo to i ostvariti', rekao je Dmitrijev, koji je ujedno i izvršni direktor Ruskog fonda za izravna ulaganja, na investicijskoj konferenciji u saudijskoj prijestolnici Rijadu.

Na pitanje je li mir u Ukrajini moguć u roku od godinu dana, Dmitrijev je odgovorio: 'Vjerujem da jest.'

Dok je bio u SAD-u, Dmitrijev je rekao da su Moskva i Washington blizu 'diplomatskog rješenja' rata.

Dmitrijev je dio Putinova pregovaračkog tima u razgovorima sa SAD-om, uz ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i Putinova pomoćnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova. U svojim javnim izjavama Dmitrijev je rekao da je usredotočen na gospodarsku suradnju.

