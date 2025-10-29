Putinov izaslanik: U roku godinu dana bit će mir u Ukrajini

Dmitrijev je izjavu dao nakon što se prošlog vikenda u SAD-u sastao s dužnosnicima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njegov posjet uslijedio je nakon objave da je summit između Trumpa i Putina u Budimpešti odgođen.

'Sigurni smo da smo na putu prema miru i kao mirotvorci moramo to i ostvariti', rekao je Dmitrijev, koji je ujedno i izvršni direktor Ruskog fonda za izravna ulaganja, na investicijskoj konferenciji u saudijskoj prijestolnici Rijadu.