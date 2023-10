Putin odgovorio Zapadu: To što tvrdite je potpuna glupost!

Na pitanje novinara u kirgistanskoj prijestolnici Biškeku o tvrdnjama da bi Rusija mogla biti u to umiješana, Putin je odgovorio da je to "potpuna glupost".

Američke novine, uključujući The Washington Post, The New York Times i The Wall Street Journal, izvijestile su da CIA zna za ukrajinski plan napada na plinovode.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij zanijekao je ukrajinsku odgovornost.

U objavi na blogu u veljači, dobitnik Pulitzerove nagrade, istraživački novinar Seymour Hersh citirao je neidentificirani izvor koji je rekao da su ronioci američke mornarice uništili plinovode eksplozivom po nalogu predsjednika Joea Bidena.

Bijela kuća odbacila je Hershov članak kao "krajnje lažnu potpunu fikciju". Norveška je rekla da su te optužbe "gluposti".