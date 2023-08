Putin konačno progovorio o Prigožinu: 'Počinio je teške pogreške u svom životu'

Putin je u televizijskoj izjavi rekao da treba pričekati rezultate službene istrage pada zrakoplova u srijedu navečer u kojem je poginulo svih deset putnika i posade.

"O zrakoplovnoj tragediji ponajprije želim izraziti iskrenu sućut obiteljima žrtava. To je uvijek tragedija. Doista, ako su zaposlenici skupine Wagner bili ondje, a prvi podaci ukazuju da jesu, želio bih napomenuti da su ti ljudi dali znatan doprinos našoj zajedničkoj stvari, borbi protiv neonacističkog režima u Ukrajini, to pamtimo, to znamo i nikada nećemo zaboraviti", rekao je.