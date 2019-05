Pusta Slavonija postala vijest švedske državne televizije: Evo što kažu o iseljavanju iz Hrvatske

Na Facebooku je osvanula snimka švedske državne televizije SVT1 o iseljavanju iz Hrvatske. Švedski reporteri posjetili su Ilok, snimili puste ulice i razgovarali s građanima. 'Nedostaju mi ljudi, voljela bih da su tu. Kada tu nema života, naravno da idu tamo gdje je bolje', rekla im je Nada iz Iloka

Demograf s Instituta 'Ivo Pilar' u Vukovaru Dražen Živić rekao je u utorak u Đakovu kako je u Slavoniji, po podatcima iz 2017., na 100 umrlih bilo 60 rođenih, da je od 2011. do 2017. taj dio Hrvatske izgubio 105.000 stanovnika, a za očekivati je kako će do polovice stoljeća imati više od trećine starijih od 64 godine, a udio mladih past će na 10 do 15 posto.