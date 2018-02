Pupovac: Za Vučićev posjet najvažnije rješavanje otvorenih pitanja

Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac ocijenio je važnim da se za posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj dogovore protokoli o dobroj komunikaciji i o rješavanju otvorenih pitanja, a simbolične geste poput isprika manje važnim i nedovoljnim

Rekao je da je simboličnih gesti bilo i do sada, ali smatra da one same po sebi neće biti dovoljne ako se ne počne baviti onime što generira nepovjerenje između dviju zemalja.

'Isprike same po sebi, bez konkretnih radnji koje će se odnositi na suđenja za ratne zločine, na nestale, na izbjeglice, na manjine, na dogovor oko granice, dogovor oko sukcesije - bilo bi ponavljanje priče nakon koje bi se sutra stvari već mogle pokvariti', rekao je Pupovac.

Najvažnijim smatra da se taj posjet pripremljen i da su dogovoreni svi relevantni sastanci te da su i predsjednica Republike, premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uključeni u program posjeta. To je jamstvo da posjet i razgovori mogu imati onu težinu koje bi teško mogli imati ako u to ne bi bili uključeni premijer Plenković i predsjednik Sabora Jandroković.