Pupovac o prosvjedu u Vukovaru: Ovo jučer nije bio poziv na suradnju

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentirao je jučerašnji prosvjed u Vukovaru i odnos prema srpskoj manjini u Hrvatskoj

Dodaje da potreba za kažnjavanjem ratnih zločina nad Hrvatima i Srbima ne može biti predmet političkih manipulacija i urušavanja mirne reintegracije. Ne može sebi netko uzmati za pravo određivati tko će biti državni odvjetnik i kakva će biti vrsta političkih odnosa u zemlji, smatra Pupovac i dodaje: 'Kada su neki prije par godina govorili da treba otvoriti novu Oluju na istoku, a sada govore da nemože biti suživota, to je vrlo zabrinjavajuće'.

'Nitko ne može biti ne potresen obnavljanjem sjećanja na to kako su ljudi stradavali u Vukovara, pogotovo ne ja koji sam slušao ta svjedočanstva kao i svjedočanstva srpskog naroda koja su slična. Ipak, pojedine poruke koje ljudi šalju, koristeći ova stradanja mogu izazvati zabrinutost', kaže Pupovac za N1.

Ustvrdio je da svatko tko nešto zna o ratnim zločinima te informacije treba podijeliti s nadležnim institucijama, ne samo Srbi. Na to se, kaže, podsjećalo i u mirnoj reintegraciji. Podsjetio je da su se u vrijeme ministra Predraga Matića organizirali susreti hrvatske i srpske strane kako bi se iznijele sve informacije o žrtvama i zločinima, ali da su to na kraju 'opstruirali pojedinci'.

'Ne možete nekog prozivati zločincem, a tražiti od njega da govori kako bi se zadovoljila pravda... Mi bi voljeli da ljudi govore što se dogodilo sa Srbima u gradovima, u Oluji i Bljesku. To se ne može silom raditi, nego to rade institucije. Ljudi većinom i ne znaju što se radilo, ali znaju institucije. Znaju to institucije u Srbiji i s njima treba ostvariti suradnju, a ovo jučer nije bio poziv na suradnju', upozorava Pupovac.

Cijeli intervju možete pročitati ovdje.