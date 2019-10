Pupovac: Nije Penava jedini, ima ih još koji žele da Vukovar bude mjera hrvatstva i Hrvatske

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentirao je zahtjev HVIDR-e da se DORH očituje oko njegovih izjava u medijima te situaciju u Vukovaru

O gradonačelniku Vukovara Ivanu Penavi rekao je kako ne kritizira to što on radi.

'Samo izražavam najdublju brigu što će se događati s ovom zemljom, ne što će se događati sa Srbima u Hrvatskoj i ćirilicom. Znamo što je cilj - da do sljedećeg popisa stanovništva ništa ne bude od ćirilice i da ih u međuvremenu što više ode. Drugi je cilj vladati Hrvatskom na temelju antisrpstva, to je smisao, dočepati se vlasti i vladati njome. Određivati kako će raditi sudovi, DORH, kako će se poštovati Ustav. Vi ocijenite što je to. Vi nađite historijsko iskustvo s kojim to možete usporediti, ja ga znam', komentirao je situaciju u Vukovaru.

'Nije tu Penava sam, imate i druge istaknute aktere s naše političke scene, i ne samo političke, koji hoće od Vukovara učiniti cijelu Hrvatsku, koji hoće u nekom smislu, po ratnom iskustvu i osjećaju, 'povukovariti' cijelu Hrvatsku u kojoj će vokabular, duh i politički osjećaji koje promovira gradonačelnik Vukovara biti pravilo za cijelu zemlju. Zato se govori: 'Zagreb ne razumije'. Žele da Vukovar zbog svojih stradanja bude politički centar hrvatstva i Hrvatske i mjera hrvatstva i Hrvatske. To nije problem više samo za Srbe nego za cijelu Hrvatsku i demokraciju', rekao je.