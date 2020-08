Pupovac u Dvoru na Uni: I Srbima su palili sela i ubijali najbliže, to treba osvijetliti

Središnja komemoracija za stradale za vrijeme i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja održana je u ponedjeljak u Dvoru na Uni

'Da ne zaboravimo dok ne čujemo riječi koje će utješiti one koji su ostali nakon stradalih, sve dok ne čujemo riječi ili radnje o kojima će se suditi bilo rječju, bilo pravosudnom odlukom onima koji su počinili zločine. Kako to s pravom očekuju pripadnici hrvatskog naroda na mjestima na kojima su stradavali njihovi najbliži, tako to s pravom očekujemo i mi Srbi u Hrvatskoj tamo gdje su stradavali naši sunarodnjaci. Treba osvijestiti to da su ljudi napadani nakon operacije i ubijeni, a njihova sela paljena. Posebno bolno je ubijanje psihijatrijskih bolesnika u ovoj školi ovdje', dodao je Pupovac.