Puna usta demografije: Pobrojili smo što su najveće stranke obećale roditeljima

Negativan prirodni prirast već godinama je, uz iseljavanje, glavni problem u demografskoj slici Hrvatske. Zbog sve manjeg broja novorođene djece mnogim je strankama u fokusu omogućiti roditeljima što bolje uvjete da bi uz manje poteškoća mogli odgajati djecu

Mnogi od pretendenata za vlast u svojim programima ističu demografiju kao prioritet, a mi smo provjerili kakve mjere nude za roditelje da bi se što lakše odlučili na potomstvo. HDZ: Za svako rođeno dijete majkama po godina mirovinskog staža U svom programu HDZ ističe da su djeca budućnost Hrvatske, a potpora obiteljima i demografska obnova strateški prioritet aktualne vladajuće garniture. Uz povećanje dječjeg doplatka za sve korisnike, kao glavno obećanje HDZ navodi da će za svako rođeno dijete majke dobiti godinu dana mirovinskog staža za snižavanje dobne granice te za izračun mirovine. Uz to, vladajuća stranka navodi da će udvostručiti jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete. HDZ obećava povećati novčane naknade za korištenje prava na roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja, kao i naknade za nezaposlene korisnike i korisnike izvan sustava rada (nezaposlene majke). HDZ planira i udvostručiti trajanje plaćenog očinskog dopusta na 20, odnosno 30 radnih dana.

Za one koji imaju e-Dječju karticu HDZ najavljuje proširenje partnera i regionalnu dostupnost usluga, pri čemu žele uvesti i znatne popuste na brojne javne usluge - 20 posto za obitelji s dvoje djece, 30 posto za one s troje djece, 40 posto za one s četvero djece i 50 posto za one s petero i više djece. Uz to, HDZ obećava povećati osnovicu izračuna naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine, čime će iznos naknade biti primjereniji stvarnim potrebama roditelja. Dobar broj roditelja svake godine ima problema s upisivanjem djece u vrtić, stoga iz HDZ-a kažu da će osigurati mjesto u vrtiću za svako dijete u Hrvatskoj do 2030. godine. Za četiri godine, točnije od pedagoške godine 2028./2029., HDZ planira uvesti obavezno obrazovanje u dječjem vrtiću za svu djecu stariju od četiri godine. Uz sve to, tvrde da će osigurati pristupačniju cijenu vrtića za roditelje povećanjem sufinanciranja njihova rada u godišnjem iznosu od 100 milijuna eura.

SDP: Osloboditi roditelje troška boravka djece u vrtićima Kada je u pitanju SDP, točnije koalicija Rijeke pravde, ključni cilj reforme koju žele provesti jest povećanje pristupa kvalitetnom ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, a to, kažu, nije ostvarivo bez osiguravanja dovoljnog broja mjesta u vrtićima. Krajnji cilj je osloboditi roditelje troška boravka djece u vrtićima. Stoga u SDP-u prije svega žele kroz državni proračun osigurati održivu financijsku podršku, što bi uključivalo utvrđivanje optimalne mreže ustanova i propisivanje kriterija za upis na nacionalnoj razini. To će, tvrde, omogućiti pravedniji pristup djeci u Hrvatskoj, bez obzira na socioekonomski status ili mjesto stanovanja. Uz to, u glavnoj oporbenoj stranci, odnosno koaliciji, obećavaju niz mjera koje doprinose kvaliteti RPOO-a, uključujući poštivanje pedagoških standarda, poboljšanje uvjeta rada i materijalnih prava odgojitelja te profesionalizaciju ravnateljske pozicije. Kako bi se kontinuirano praćenje i poboljšanje kvalitete osiguralo na svim razinama, žele osnažiti unutarnje kapacitete ustanova za samovrednovanje i uspostaviti sustav vanjske podrške. Uz to namjeravaju uspostaviti centre podrške na lokalnoj i regionalnoj razini te kroz njihov rad omogućiti rano prepoznavanje potreba djece i pružanje potpore njima i njihovim obiteljima. Kontinuirana edukacija odgojitelja i podrška u provedbi inovativnih projekata ključni su elementi u postizanju visoke kvalitete odgoja i obrazovanja za najmlađe, zaključuju u SDP-u.

Kada je u pitanju dječji doplatak, u SDP-u žele ga organizirati kao potporu mladim obiteljima – u obliku demografske mjere za svako dijete – a njegova visina ovisit će o dobi djeteta. Obećavaju povećati očinski dopust u neprekidnom trajanju, ovisno o broju rođene djece, na 20 radnih dana za jedno dijete i od 25 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece. Jednako tako, jedno od obećanja je potpuno delimitiranje iznosa roditeljskih naknada za potrebu isplate dvostrukih novčanih naknada i potpora iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora u slučaju rođenja blizanaca. Možemo: Fokus i na samohranim roditeljima Stranka Možemo u svom programu navodi da prepoznaje raznolike potrebe obitelji u Hrvatskoj te im želi osigurati snažniju podršku u različitim životnim situacijama. Kako bi rasteretili obitelji, a najvećim dijelom žene koje se skrbe za djecu i starije, obećavaju učiniti vrtiće dostupnijima u svim sredinama te razvijanje usluga u zajednici za starije osobe, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. 'Poticat ćemo fleksibilno i klizno radno vrijeme u javnom i privatnom sektoru za sve osobe koje se brinu o članu obitelji', poručuju iz Možemo. Namjeravaju uvesti mjere za uspostavu zdravije ravnoteže između privatnog i poslovnog života te za ravnomjernu raspodjelu rada i skrbi. Obećavaju pritom povećati roditeljske naknade i broj dana očinskog dopusta kako bi očevi ravnopravnije sudjelovali u brizi za djecu.

Poseban fokus Možemo je stavio na samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji. Dodatnu podršku žele im pružiti, primjerice, širenjem kruga ljudi na koje mogu prenijeti svoja dodatna dva mjeseca roditeljskog dopusta i povećanjem socijalnih naknada s obzirom na to da se nalaze u većem riziku od siromaštva. Možemo planira uvesti univerzalni dječji doplatak te ga usklađivati s rastom troškova života. Uz početni isti iznos, dječji doplatak namjeravaju dizajnirati po socijalno progresivnim stopama. U svom programu spominju i udomljavanje, pri čemu žele ojačati profesionalno i specijalizirano udomiteljstvo, uvećati naknade za udomitelje te proširiti krug potencijalnih udomitelja. Uz to, Možemo obećava omogućiti pravo na udomljavanje i posvajanje istospolnim parovima. Sačuvajmo Hrvatsku: Prodaja državnih nekretnina mladim roditeljima Koaliciji Mosta i Hrvatskih suverenista demografija je jedan od prioriteta, stoga predlažu mjere za koje smatraju da će pridonijeti demografskom oporavku Hrvatske te jačanju pravnog okvira kojim će se bolje uskladiti profesionalni i obiteljski život roditelja. Uvođenje jedinstvenog dječjeg doplatka za svako dijete jedno je od njihovih 10 konkretnih rješenja za Hrvatsku. Naime Most i Suverenisti žele uvesti sustav doplatka s fiksnim iznosom za svu djecu, bez obzira na zaposlenost roditelja i visinu njihovih primanja (doplatak za prvo dijete iznosio bi 80 eura mjesečno, drugo 106 eura, treće 145 eura, četvrto 200 eura, peto i svako sljedeće 270 eura).

Most i Suverenisti planiraju i promjene u sferi rodiljnih i roditeljskih potpora, pri čemu žele uvesti standard prema kojem tijekom prve godine života djeteta sve majke (zaposlene ili ne) imaju minimalnu naknadu u visini od 125 posto proračunske osnovice (551,80 eura/4157,50 kuna), čime žele omogućiti roditeljima koji to žele da ostanu uz svoje dijete u periodu od godine dana. Roditelji koji imaju veću plaću od navedene prema sadašnjem zakonu primaju punu plaću samo tijekom prvih šest mjeseci života djeteta, a iznos za drugih šest (odnosno osam) mjeseci roditeljskog dopusta limitiran je na 100 posto od osnovice za naknadu plaće, ali ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5 posto proračunske osnovice mjesečno (995,45 eura/7500,13 kuna). Koalicija Sačuvajmo Hrvatsku stoga predlaže za te roditelje promjenu po kojoj bi primali punu naknadu, jednaku njihovoj punoj plaći tijekom cijele prve godine života djeteta (odnosno dodatna dva mjeseca ako se dijeli korištenje roditeljskog dopusta). Poput ostalih stranaka, Most i Suverenisti smatraju da svako dijete mora imati zagarantirano mjesto u vrtiću. Kako bi došli do tog cilja, predlažu nekoliko mjera. Plaće odgojiteljica u vrtićima moraju biti financirane iz državnog proračuna na način na koji je to propisano i za plaće učitelja i profesora u osnovnim i srednjim školama. Također, smatraju da se jedinicama lokalne samouprave mora nametnuti obaveza sufinanciranja troškova boravka djece u svim vrtićima (neovisno o osnivaču) te kod dadilja pod jednakim uvjetima pod kojima se sufinancira boravak djece u vrtiću čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. 'Djeca upisana u vrtiće drugih osnivača i/ili kod dadilja imaju pravo na sufinanciranje pod uvjetom da vrtić čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave nema dostatne kapacitete za upis svih koji su aplicirali. Jednom kad se ostvari pravo na sufinanciranje ono je zagarantirano do polaska djeteta u školu ili do njegovog ispisa iz vrtića', poručuju u programu. Promjene bi uveli i u sustavu rada, između ostalog pravo na šestosatno radno vrijeme kao puno radno vrijeme za sve roditelje troje i više djece do 10. godine života najmlađeg djeteta, kao i pravo na smanjenu stopu od 10 posto pri obračunu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sve radnike koji koriste tu mjeru. Za majke bi uveli umanjenje dobi za odlazak u punu starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, i to tri mjeseca umanjenja za svako dijete. Uz to, planiraju prodati 20.000 neaktivnih nekretnina u vlasništvu RH za stambenu namjenu za mlade obitelji (do 40 godina života roditelja) ili za obitelji s troje ili više maloljetne djece, pod uvjetom da je barem jedan od roditelja zaposlen. Kupnja nekretnina omogućit će se putem državnog zajma, a za svako dijete ili ono rođeno u deset godina nakon kupnje nekretnine cijena bi joj se umanjila za 20 posto. Domovinski pokret: Veće olakšice i naknade onima s puno djece Domovinski pokret navodi demografsku politiku kao jedan od svojih prioriteta. Stoga predlažu, povrh već postojećih, ali uglavnom jednokratnih financijskih potpora u pojedinim gradovima i općinama, uvođenje kontinuiranih financijskih poticaja za prirast stanovništva. Uveli bi tako naknadu koja bi stimulirala majčin odgojni i kućni posao barem do polaska u školu najmlađeg djeteta, a rasla bi povećanjem broja djece u obitelji. Za potrebe pronatalitetnih mjera na državnoj razini žele osigurati čak četiri posto BDP-a, čime će se, smatraju, osigurati dovoljno sredstava za sve planove obuhvaćene strategijom demografskog oporavka u četverogodišnjem razdoblju. Uz to, u DP-u smatraju da je potrebno 'stvarati društveno okuženje u kojem bi obitelji s više djece bivale društveno prihvatljive i predstavljale uzor, za razliku od trenutačno uvriježenog podcjenjivačkog i omalovažavajućeg javnog stava prema takvim obiteljima'.

