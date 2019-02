Puna plaća za cijeli porodiljni? Evo što o tome kaže pomoćnik ministrice demografije

Pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivica Bošnjak u subotu je potvrdio da je jedna od mjera Strategije demografske revitalizacije koja je u izradi podizanje iznosa roditeljske naknade za drugih šest mjeseci porodiljnog dopusta, no nije potvrdio i da bi ona mogla biti u punom iznosu plaće roditelja, kazavši da se 'ide prema tome'

Na mjerama se, vezano uz roditeljske naknade, aktivno radi, rekao je te naglasio da su 'posvećeni tome' da ona iznosi punu plaću roditelja. 'Prije svega iz razloga jer držimo da je moguće uskladiti želju za roditeljstvom, poslovne obaveze i napredovanje u karijeri, osobito žena', rekao je Bošnjak novinarima ispred Ministarstva.

'Dakle, to je nekakav cilj kojem težimo, do koje razine će to biti - mi se nadamo vrlo blizu tome, ali u ovom trenutku je prerano o tome još govoriti', dodao je ne želeći govoriti koliko bi to bio trošak za proračun. Kako je rekao, to ovisi o procjenama u kojoj razini će se uspjeti, sukladno fiskalnoj održivosti, primijeniti tu mjeru.