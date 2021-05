Puljak o ponudi Vice Mihanovića da mu obreže živicu: U kući imam brdo neispeglane robe, može doći ispeglati robu ako želi

Ivica Puljak, kandidat za gradonačelnika Splita (Centar), rekao je u petak navečer, uoči drugog kruga lokalnih izbora, kako se radi o povijesnim izborima u kojima građani imaju šansu završiti eru Željka Keruma i HDZ-a.

Rekao je kako bi volio da HDZ-ov kandidat Vice Mihanović i on građanima predstave vizije razvoja grada.

'Naša taktika je jednostavna. Mi smo dobili prvo poluvrijeme, sad ćemo pustiti protivnika da igra prljavo, suci će mu vjerojatno to tolerirati, ali na kraju će se publika okrenuti na našu stranu, mi ćemo zabiti gol, dobiti drugo poluvrijeme i pobijediti utakmicu', rekao je Puljak u HTV-ovom Dnevniku .

Komentirajući Mihanovićevu tvrdnju da ne zna sve splitske glavne ulice rekao je kako zna sve glavne, ali ne zna sve sporedne, no da to ni nije njegov zadatak.

Puljak je rekao da će tijekom prvih šest mjeseci napraviti novu sistematizaciju gradske uprave te evaluirati rad pročelnika - one koji su dosad dobro radili zadržat će, a oni koji nisu neće imati mjesta u novoj sistematizaciji. Nove pročelnike, dodao je, neće dovoditi izvana, već će ih naći među djelatnicima Banovine.

Što se Gradskog vijeća tiče, Puljak je rekao da su HDZ i Željko Kerum već sklopili koaliciju, no Izrazio je uvjerenje kako mu neće biti problem sastaviti većinu.

'To ne zna nitko, ne zna ni on isto tako sve ulice u Splitu. Nije to moj zadatak. Moj zadatak je da organiziram grad, da pobudim ljude da daju sve od sebe', rekao je Puljak, dodavši kako su se probudili optimizam i nada da Split može biti drugačiji i da se može završiti era Keruma i HDZ-a.

Puljak je rekao i da su kampanju financirali dijelom iz donacija, dijelom iz sredstava stranke koje je ona dobila za politički rad. Na kraju je komentirao i Mihanovićevu ponudu da mu dođe obrezati živicu, nakon što se Puljkova supruga na društvenim mrežama u šali požalila kako on to nije uspio učiniti.

'Ja sam mu danas rekao da u kući imam brdo neispeglane robe, može doći ispeglati robu ako želi', rekao je.