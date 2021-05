Otkriveno koga od kandidata u četiri najveća grada više podržavaju žene, a koga mladi

Evo kako izgleda demografska struktura glasača svih kandidata za četiri najveća grada u projekciji drugog kruga prema izlaznim anketama Ipsosa.

Kakav je profil birača Tomislava Tomaševića i Miroslava Škore koji se u Zagrebu u drugom krugu lokalni izbora bore za gradonačelničku fotelju, otkriva istraživanje Dnevnika Nove TV. Među Tomaševićevim biračima dominiraju žene - kojih je 52 posto. Prilično ih je više u odnosu na muškarce koji su mu dali glas - njih je 35,4 posto.

Miroslavu Škori većim dijelom povjerenje daju muškarci, njih je 45 posto. Žena je kod Škore nešto manje 41,4 posto. Oko 13 posto birača odbilo je reći svoje demografske podatke.

Kada pogledamo godine, odnosno dobnu strukturu, Škoru najviše podupire skupina birača starih od 45 do 59 godina. Zanimljivo je izdvojiti i postotak mladih od 18 do 29 godina, koji su u strukturi njegovih birača zastupljeniji nego što je to slučaj kod Tomaševića.