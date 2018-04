Puhovski: HDZ želi skuplje prodati kožu Bandiću, a Hasanbegović i Esih ne znaju tko im glavu nosi

Nož u leđa. To je jučer, figurativno govoreći, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dobio od HDZ-a i Neovisnih za Hrvatsku, koalicijskih partnera u Skupštini Grada. Odbili su mu podržati Plan gospodarenja otpadom (PGO), zbog čega, prema tvrdnjama Mirke Jozić, pročelnice za gospodarstvo, Zagreb neće moći aplicirati za sredstva iz fondova EU-a

Međutim i to su partneri odbili i PGO je pao u vodu te se na dnevnom redu ponovno može naći tek za tri mjeseca. Odluče li se pak promijeniti spomenute lokacije, morat će se mijenjati i Prostorni plan, provoditi javna rasprava i to bi se sve moglo otegnuti i do godine dana.

Za drugog skupštinskog partnera smatra da nema nikakvu ideju o komunalnoj politici i da ne znaju tko im 'glavu nosi'.

'Neovisni za Hrvatsku ne znaju tko im glavu nosi kad su u Gradskoj skupštini. Oni imaju opći politički program, ali nemaju nikakvu ideju o komunalnoj politici. Oni samo znaju, tako da kažem, da im netko nosi glavu na desnoj strani. Kad su maknuli Tita, oni su ispunili svoj program do izbora', smatra Puhovski.

Bitnije od svega, ističe, to je da Zagreb vode ljudi kojima do njega nije stalo. 'Bandiću je do grada stalo u jednoj interpretaciji koja je dvojbena, a ostalima je stalo do svega drugoga osim do grada. Ono što je potpuno nedopustivo, a time se nitko ne bavi, evidentan je sukob interesa što imamo iste ljude koji sjede u Saboru i Skupštini. To dopušta nedopustivo loš zakon. U Saboru su saveznici, a Skupštini su protivnici', napomenuo je Puhovski.

S obzirom na to da je u nekoliko navrata tijekom jučerašnje rasprave gradonačelnik spomenuo da će on provoditi Plan bez obzira bio izglasan ili ne i da je pitanje samo hoće li građani platiti 15 ili sto posto, Puhovski ne dvoji da će odbijanje PGO-a biti odličan izgovor za poskupljenje odvoza smeća.