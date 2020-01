Puhovski analizira: Bernardić je jučer bio sramotan! On nije u stanju postaviti jedra ni kad mu vjetar ide u prilog

Iako će u narednim mjesecima sve oči biti uprte u unutarstranačku bitku u HDZ-u, pobjeda SDP-ova kandidata Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima ne garantira mir ni u toj stranci

Odgovor na to pitanje potražili smo kod političkog analitičara i politologa Žarka Puhovskog.

'To što je jučer pokazao Bernardić je sramota. Trebao je reći rečenicu - 'meni je najljepši rođendanski dar to što je naš kandidat postao predsjednik države te mu dajem riječ'. On je 12 minuta govorio i to, naravno, besmislice. Milanović ima kao koncept normalnu Hrvatsku, Bernardić govori o hrabrosti. Hrabrost je potrebna u nenormalnim vremenima. Ako hoćemo normalnost, hoćemo zajednicu u kojoj hrabrost nije bitna kategorija', komentirao je jučerašnji Bernardićev govor Puhovski.