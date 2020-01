'SDP ima veliku šansu pobijediti i na parlamentarnim izborima'

Član izbornog stožera Zorana Milanovića, SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić izrazio je u ponedjeljak uvjerenje da SDP nakon pobjede njihovog kandidata na predsjedničkim izborima ima veliku šansu pobijediti i na parlamentarnim izborima

On vjeruje u dobar rezultat stranke kao i u to da će zadržati unutarstranački mir do izbora. "Parlamentarni izbori su veoma blizu, SDP će ući u parlamentarne izbore jedinstven i mislim da imamo velike šanse da pobijedimo", ustvrdio je.

S obzirom na jučerašnji govor HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović u kojem je pružila ruku novoizabranom predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, predloživši da se nađu i prije nego što bude službeni prijenos vlasti, novinari su Hajdaša-Dončića upitali postoji li mogućnost da primopredaja vlasti bude ranije, prije veljače.