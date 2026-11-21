Zagrebačka policija provodi kriminalističko istraživanje nad muškarcem kojeg dovodi u vezu s pokušajem ubojstva na Trnju. U napadu na zatvorenoj terasi ugostiteljskog objekta teško je ozlijeđen 42-godišnjak
Napad se dogodio 19. studenoga oko 17.35 sati u Lastovskoj ulici. Prema policijskom priopćenju, napadač je prišao 42-godišnjaku i iz vatrenog oružja pogodio ga u nogu. Potom ga je nekoliko puta udario po glavi predmetom koji policija još nije identificirala i pobjegao.
Liječnici KBC-a Zagreb pružili su pomoć 42-godišnjaku i utvrdili da je teško ozlijeđen. Policija je naknadno izvijestila da je muškarac kojeg dovodi u vezu s napadom pod njezinim nadzorom.