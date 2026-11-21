ODO Dubrovnik je u petak u Informaciji u vezi postupanja povodom izjave gradonačelnika Mate Frankovića izvijestio da je proveo izvide radi provjere osnovanosti navoda iznesenih na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 31. listopada 2026. godine.

Franković je na toj sjednici govorio o tome kako kamioni kokaina i dalje stižu u Dubrovnik i Hrvatsku, kao i da ne postoji institucija u ovoj državi u kojoj, prema njegovoj procjeni, nema barem 10 posto konzumenata – počevši od sudova, DORH-a pa nadalje preko politike, Hrvatskog sabora, općinskih i gradskih vijeća,

"Kako tijekom provođenja izvida navodi gradonačelnika Grada Dubrovnika nisu ničime konkretizirani ni potkrijepljeni, Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku utvrdilo je kako nema osnove za poduzimanje daljnjih radnji iz nadležnosti državnog odvjetništva", stoji u objavi ODO Dubrovnik.