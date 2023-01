Psiholog objasnio zašto ćemo zbog eura više trošiti, ali i zašto će nekima kuna nedostajati, a nekima neće

Nikola Erceg, psiholog sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta, gdje su proveli posebno istraživanje o traumama prelaska na euro, pojasnio je zašto će nekima kuna nedostajati, a drugima neće

"Kuna će nekima sigurno nedostajati, drugima neće. To je individualno i to smo dobili u istraživanju o prilagodbi građana na euro. Jedno od pitanja bilo je hoće li im nedostajati kuna i nešto više od polovice potvrdno je odgovorilo. Jedan od razloga je to što smo u tranzicijskom periodu uglavnom negativni aspekti najistaknutiji, od poskupljenja, zaokruživanja cijena na više. I to povećava žal za kunom. Ali kako vrijeme bude prolazilo, navikavat ćemo se i kako budemo spoznavali benefite eura i žal će se smanjivati". rekao je Erceg za RTL.

Pojasnio je i paradoks da se osjećamo siromašnijima, a da smo istovremeno spremni više trošiti.