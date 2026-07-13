Prvi put zabilježen masivan tektonski poremećaj: Nastao novi sloj morskog dna

'Nismo ni sanjali da ćemo uspjeti zabilježiti tako velik događaj', rekao je morski geofizičar Jean-Yves Royer iz Francuskog nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS), prenosi NY Post. Riječ je o tektonskom procesu koji se odvija duboko ispod površine oceana. Ondje gdje se tektonske ploče razmiču, magma izbija iz dubine, hladi se i stvrdnjava te stvara novi sloj oceanskog dna.

Iako se taj proces odvija milijardama godina, znanstvenici ga dosad nikada nisu uspjeli izravno promatrati jer morsko dno obično raste svega nekoliko centimetara godišnje. To se promijenilo 2024. godine, kada ga je niz potresa u Indijskom oceanu u kratkom vremenu povećao za gotovo metar, omogućivši istraživačima da prvi put prate nastanak novog oceanskog dna.

Samo nekoliko mjeseci ranije Royer i njegovi suradnici postavili su istraživačku postaju OHA-GEODAMS Southeast Indian Ridge između Australije i Antarktike, opremljenu hidrofonskim i drugim mjernim instrumentima za praćenje tektonske aktivnosti.