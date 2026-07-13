Prvi put zabilježen masivan tektonski poremećaj: Nastao novi sloj morskog dna

Znanstvenici su prvi put u povijesti u stvarnom vremenu zabilježili nastanak novog oceanskog dna, pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu Nature
'Nismo ni sanjali da ćemo uspjeti zabilježiti tako velik događaj', rekao je morski geofizičar Jean-Yves Royer iz Francuskog nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS), prenosi NY Post. Riječ je o tektonskom procesu koji se odvija duboko ispod površine oceana. Ondje gdje se tektonske ploče razmiču, magma izbija iz dubine, hladi se i stvrdnjava te stvara novi sloj oceanskog dna.
Iako se taj proces odvija milijardama godina, znanstvenici ga dosad nikada nisu uspjeli izravno promatrati jer morsko dno obično raste svega nekoliko centimetara godišnje. To se promijenilo 2024. godine, kada ga je niz potresa u Indijskom oceanu u kratkom vremenu povećao za gotovo metar, omogućivši istraživačima da prvi put prate nastanak novog oceanskog dna.
Samo nekoliko mjeseci ranije Royer i njegovi suradnici postavili su istraživačku postaju OHA-GEODAMS Southeast Indian Ridge između Australije i Antarktike, opremljenu hidrofonskim i drugim mjernim instrumentima za praćenje tektonske aktivnosti.
Znanstvenici su imali veliku sreću
'Imali smo veliku sreću što su instrumenti već bili postavljeni kada se to dogodilo. Lava se izlila kilometar ili dva od naših uređaja pa nismo izgubili nijedan podatak', rekao je Royer.
Analiza je pokazala da proces započinje nakupljanjem magme pod visokim tlakom ispod Zemljine kore. Kada tlak postane prevelik, magma prodire između slojeva stijena, površina se urušava, a potresi razmiču tektonske ploče i otvaraju put stvaranju novog oceanskog dna.
U ovom slučaju dno doline na spoju podmorskog hrpta urušilo se za oko 4,3 metra, a ploče su se razmicale brzinom od gotovo pet centimetara u minuti. Ukupna brzina pomicanja bila je oko milijun puta veća od dugoročnog prosjeka, što je istraživačima omogućilo da promatraju proces koji je inače prespor za izravno opažanje.
Nova saznanja o tektonskim poremećajima
'Nadali smo se da ćemo izmjeriti tek nekoliko centimetara razmicanja, a umjesto toga svjedočili smo događaju koji se dogodi otprilike jednom u četrdeset godina i zabilježili pomake od nekoliko metara', rekao je Royer.
Zahvaljujući ovom rijetkom opažanju, znanstvenici su zaključili da novo oceansko dno ne nastaje neprekidno, već u naglim epizodama povezanima s tektonskim poremećajima.
'To otvara potpuno nove mogućnosti za morsku geofiziku', zaključio je Royer.