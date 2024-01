Prvi HRejting na početku superizborne godine. Četvrtina građana podržava HDZ

Daleko ispod praga u rasponu od 2% do 1% smjestili su se: Centar 1,9%), Fokus (1,6%), HSS (1,3%), HNS (1,2%), IDS (1,1%), Socijaldemokrati (1,1%), Radnička fronta (1,1%) te HSU (1,0%), objavio je HRT .

Nema promjena ni na sljedeće dvije pozicije. SDP je sad na 15,8% te Možemo na 8,3% . Mjesta do granice izbornog praga posljednjih mjeseci izmjenjuju Most sa sadašnjih 8,1% te Domovinski pokret sa 7,9% .

S preferencijom birača ispod 1% na političkoj sceni još postoje: Odlučnost i pravednost (0,9%), Hrvatski suverenisti (0,8%), Ključ Hrvatske (0,6%), HSLS (0,6%), Republika (0,6%), Akcija za promjene (0,4%) te HDS (0,4%).

Naravno, stranke ne bi smjele zaboraviti ni na rastuću snagu neodlučnih, koja se od studenog popela za pola postotnog boda. U ovom trenutku svoj izbor još nema 18,2% birača.

Dva su mjeseca od prošlog HRejting istraživanja. Znatnijih pomaka - gore-dolje - nema. No, nezadovoljni mogu biti u stranci Možemo koja bilježi najveći pad - i to za više od 1,5%-tnog boda. Među onima iznad izbornog praga, u minus, s otprilike trećinom postotnog boda otišao je još i Domovinski pokret. Tako je na rang-listi pao ispod Mosta koji ima najveći pojedinačni rast i to iznad jednog boda.



Prema preferencijama ispitanika, slično rastu i dvije vodeće stranke, HDZ i SDP, s gotovo pola postotnog boda.