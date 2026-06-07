Ovo su najrizičnija mjesta na autocesti A1: Točke na kojima se događa najviše nesreća

Više od tisuću kilometara autocesta, deset autocestovnih pravaca i brojne obilaznice svakodnevno su pod nadzorom Središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa Hrvatskih autocesta. Iz centra se u svakom trenutku prati stanje na cestama kako bi se na nesreće, zastoje i druge izvanredne događaje moglo reagirati što brže
Za taj posao zadužen je tim operatera koji rade u 12-satnim smjenama. U radu im pomaže mreža od dvije tisuće kamera i 25 monitora putem kojih prate promet diljem Hrvatske. Kada dođe do nesreće ili nekog drugog incidenta, informacija u centar stiže od vozača ili je bilježi sustav videonadzora. Nakon toga slijedi koordinacija svih potrebnih službi i mjere kojima se osigurava sigurnost ostalih sudionika u prometu.
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Mario Belavić, šef odjela za upravljanje i vođenje prometa objasio je za HRT: 'Ili nam netko javi ili nam signalizira sustav videonadzora koji imamo. U slučaju da operateri već imaju informaciju, postavljaju znakove, signalizaciju, ograničavaju promet kako bi korisnici koji nailaze na sam događaj mogli usporiti i dalje obavještavaju sve službe koje trebaju i po potrebi organiziraju da se to što prije ukloni.'
Jedan od operatera je Valentino Bernat, koji u centru radi već sedam godina. Tijekom tog razdoblja primijetio je obrasce koji se stalno ponavljaju. Prema iskustvima djelatnika centra, čak 90 posto prometnih nesreća posljedica je žurbe, pretjecanja i nepridržavanja sigurnosnog razmaka između vozila.
Mjesta na kojima se ljeti događa najviše nesreća
Neka mjesta na autocesti A1 posebno se izdvajaju po učestalosti prometnih nesreća, osobito tijekom turističke sezone.
'Na autocesti A1, kad je sezona, na mostu Drežnik, u tunelu Sv. Marko, zatim čvor Rovanjska, tunel Sv. Rok, to su neka učestala mjesta gdje se događaju prometne nesreće. Tunel Sv. Marko je prvi tunel na koji vozači nailaze, sama svjetlost u tunelu im zasmeta, a čvor Rovanjska kad vide more, onda svi pogledaju valjda prema dolje i dolazi do nepažnje i prometnih nesreća', napominje Valentino.
Posao u centru ne staje ni kada završi ljetna sezona. Operateri prilikom svake primopredaje smjene kolegama prenose sve aktualne informacije s cesta jer razdoblja bez događanja praktički nema. Nakon ljetnih gužvi slijede radovi na prometnicama, potom dolaze zimski uvjeti, a zatim novi ciklus proljetnih radova.
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'Nema mirnog perioda. Kad završi sezona, krajem 9. mjeseca počinju radovi, pa su opet zastoji zbog radova, kad završe ti radovi, kreće zimska sezona, imamo praćenje zimskih uvjeta na cesti i onda dolaze proljetni radovi i tako ukrug', kaže Bernat.
Pred djelatnicima Hrvatskih autocesta sada je novo zahtjevno razdoblje. S približavanjem ljetne sezone očekuje se pojačan promet, veće gužve i intenzivniji nadzor kako bi putovanja hrvatskim autocestama protekla što sigurnije.