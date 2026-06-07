Ovo su najrizičnija mjesta na autocesti A1: Točke na kojima se događa najviše nesreća

Za taj posao zadužen je tim operatera koji rade u 12-satnim smjenama. U radu im pomaže mreža od dvije tisuće kamera i 25 monitora putem kojih prate promet diljem Hrvatske. Kada dođe do nesreće ili nekog drugog incidenta, informacija u centar stiže od vozača ili je bilježi sustav videonadzora. Nakon toga slijedi koordinacija svih potrebnih službi i mjere kojima se osigurava sigurnost ostalih sudionika u prometu.

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Mario Belavić, šef odjela za upravljanje i vođenje prometa objasio je za HRT: 'Ili nam netko javi ili nam signalizira sustav videonadzora koji imamo. U slučaju da operateri već imaju informaciju, postavljaju znakove, signalizaciju, ograničavaju promet kako bi korisnici koji nailaze na sam događaj mogli usporiti i dalje obavještavaju sve službe koje trebaju i po potrebi organiziraju da se to što prije ukloni.'

Jedan od operatera je Valentino Bernat, koji u centru radi već sedam godina. Tijekom tog razdoblja primijetio je obrasce koji se stalno ponavljaju. Prema iskustvima djelatnika centra, čak 90 posto prometnih nesreća posljedica je žurbe, pretjecanja i nepridržavanja sigurnosnog razmaka između vozila.