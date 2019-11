Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju: Gdje će biti najviše kiše?

U nedjelju će vrijeme biti promjenljivo uz mjestimičnu kišu, u mnogim krajevima vjetrovito te još toplije. Oblačnije će biti na Jadranu i područjima uz njega gdje će kiša biti češća i obilna, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 16 i 22 °C, najavljuje DHMZ. Istočna Hrvatska Vrijeme će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, ali i mjestimičnu kišu, koja je najvjerojatnija ujutro te ponovno prema kraju dana. Bit će razmjerno vjetrovito te iznadprosječno toplo. Puhat će umjeren, ponegdje i jak južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 9 do 11, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 22 °C. Središnja Hrvatska Također će biti promjenljivo oblačno, mjestimice uz malo kiše, vjetrovito te još toplije. Kiša je izglednija ujutro, te ponovno navečer i prema kraju dana. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 21 °C. Gorski kotar i Lika Prevladavat će oblačno, povremeno uz kišu koja lokalno može biti obilna. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u višim predjelima s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura bit će od 7 do 11, a najviša dnevna od 14 do 17 °C.

Istra Pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima, većinom ujutro i krajem dana kada oborina mjestimice može biti obilna. Puhat će umjereno do jako, na udare mjestimice olujno jugo koje će krajem dana i u noći okrenuti na jugozapadni vjetar i malo oslabjeti. More će biti umjereno valovito do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 11 i 15, u unutrašnjosti Istre između 9 i 14 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 15 i 20 °C. Sjeverni Jadran Promjenljivo i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako, prolazno i olujno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 14 do 16, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 21 °C.

Dalmacija Promjenljivo uz mjestimičnu kišu te razmjerno vjetrovito. Kiša će lokalno biti obilna, a mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će jako i olujno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit od 15 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 22 °C. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Meteoropati se mogu žaliti na razdražljivost, glavobolju i bolove na mjestima ranijih ozljeda. Kroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora. I u ponedjeljak će vrijeme biti promjenljivo uz više oblaka i češću kišu u prvom dijelu dana, a lokalno izraženijih pljuskova može još biti u Dalmaciji. Popodne sunčanije, a novo naoblačenje s kišom očekuje se sa zapada prema kraju dana. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u gorju mjestimice i jak. Na Jadranu će jako i olujno jugo i južni vjetar slabjeti i okretati na umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 13, na Jadranu između 13 i 18. Najviša dnevna kretat će se od 14 do 18, na Jadranu između 19 i 22 °C.