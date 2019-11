Ugodni Svi sveti: Iskoristite blagdan, jer za vikend kreće naporna južina i kiša, osobito uz obalu

Blagdan Svih svetih trebao bi proteći bez padalina, uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme, no već u subotu, uz više temperature, kreću južina i kiša

Na Jadranu djelomice sunčano, a krajem dana će u Dalmaciji biti oblačnije, mjestimice uz kišu. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku zemlje do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će, pak, puhati umjerena do jaka bura koja će tijekom dana oslabjeti te ponegdje okrenuti na jugo.

Tijekom vikenda promjenjivo oblačno uz povremenu kišu, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Ujutro u unutrašnjosti može biti magle.

Puhat će umjeren jugozapadnjak, u Slavoniji, Baranji i Srijemu jugoistočnjak, a na Jadranu jako jugo. Toplije.

Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 12 do 17 °C. Najviša u unutrašnjosti od 10 do 15, a duž obale i na otocima od 17 do 20 °C.