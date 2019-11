Potop u Zaostrogu: Pala 161 litra kiše po kvadratnom metru!

Iako je jugo uz obalu danas podiglo temperature zraka koje su iznosile od 16 do 22 stupnja, u Dalmaciji je danas palo puno kiše, no oborine su do 19 sati bile izrazito neravnomjerno raspoređene.

Kako javlja portal Dalmacija danas, na širem splitskom i sinjskom području palo je vrlo malo kiše. Na šibenskom području palo je 10 do 20 litara po kvadratnom metru, u Drnišu 22, Vidu 28, Korčuli 35, Orašcu 85, Trstenu 94, no nevjerojatne količine oborine primilo je područje Zaostroga. Tamo je danas do 19 sati, prema podacima Crometeo mreže postaja Pljusak.com, pala ekstremna 161 litra kiše po kvadratnom metru. Primjerice, u cijelom studenom u Splitu prosječno padne 113, a u Dubrovniku 147 litara.