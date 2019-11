Nova promjena vremena: Stiže južina, a s njom i obilna kiša i jaki vjetrovi

Nakon tjedan dana pravog jesenskog vremena i hladnoće, stiže zatopljenje. No više temperatura sa sobom donose i kišu i jak vjetar

'U subotu će na istoku zemlje biti promjenljivo oblačno i toplije nego u petak, uz dnevnu temperaturu do 15 °C. Mjestimice će biti slabe kiše, ponajprije u zapadnoj Slavoniji u drugom dijelu dana. Puhat će povremeno umjeren jugoistočnjak', stoji u prognozi Petre Mikuš Jurković za HRT.

Na zapadu zemlje sunce se vjerojatno neće vidjeti. Povremeno će padati kiša, na širem riječkom području moguće i obilnija. Uz umjeren jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu i jugo te južni vjetar, dnevna temperatura zraka bit će od 15 do 17 C, a u gorju i unutrašnjosti Istre između 11 i 14 °C.

U Dalmaciji toplije, no i ovdje je moguća obilnija kiša, posebice na otocima. Dok će uz more biti i kraćih sunčanih razdoblja, u unutrašnjosti će ona vjerojatno izostati. Zapuhat će umjereno jugo i južni vjetar koji će prema kraju dana jačati. Na jugu Hrvatske će već poslijepodne biti jakog juga i južnog vjetra. Oblaka više nego u petak, povremeno uz kišu, osobito navečer moguće i obilna - u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. I dalje danju toplo, od 17 do 21 °C.