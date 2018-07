Provjerite kakvo će vrijeme biti danas ako ćete gledati utakmicu na otvorenom

Na Jadranu pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Još u prvom dijelu dana u unutrašnjosti promjenljivo, mjestimice uz kišu ili pljuskove, osobito u Slavoniji, a potom postupno razvedravanje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu

U Slavoniji i na jugu zemlje i poslijepodne je moguć još poneki kratkotrajni lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjeren i jak sjeverozapadni i bura koja će podno planinskih lanaca imati olujne udare.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 27 na kopnu te od 27 do 31 Celzijevih stupnjeva na Jadranu.