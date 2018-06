Još nemojte spremiti kišobrane. Pljusak može iznenaditi po čitavoj Hrvatskoj

Kao i prošlih dana, i subotnjim aktivnostima na otvorenome povremeno će smetati kiša i grmljavina. U nedjelju i početkom sljedećega tjedna bit će stabilnije i toplije, u mnogim mjestima i vruće, uz poneki pljusak uglavnom u gorju, a sredinom tjedna gotovo u cijeloj unutrašnjosti, pa i na većem dijelu Jadrana, gdje su također vrlo vjerojatni pljuskovi i grmljavina. Srećom, ne tako intenzivni kao u noći na subotu i tijekom subote, kada će ponegdje biti i olujnog nevremena

Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Mjestimice kiša i pljuskovi osobito u noći i prijepodne. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, uz obalu između 17 i 20 °C, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 26 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, a ponegdje pljuskovi mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a more uglavnom malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 21 °C, a najviša dnevna između 25 i 27 °C.

I na jugu Hrvatske promjenljivo i nestabilno, mjestimice s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom. U noći i prijepodne ponegdje može biti i olujnog nevremena. Puhat će slab, prema otvorenom moru mjestimice i jak sjeverozapadnjak.