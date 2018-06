Dunja Mazzocco Drvar: 'Što je dulji vikend u Hrvata, to veće ga nevrijeme hvata!'

Uoči produljenog vikenda kojeg željno iščekuje većina Hrvata, omiljena RTL-ova meteorologinja sa svojim pratiteljima je ponovo podijelila simpatičnu objavu, ali ih i upozorila na vrijeme koje slijedi. Za tportal je Dunja Mazzocco Drvar ispričala što točno možemo očekivati od vremena

'To neće dugo trajati i nije ništa dramatično. To je normalna pojava kada nakon duljeg toplog razdoblja dođe do hladnog prodora pa može biti grmljavine, pljuščina i nevere. Na kopnu će nakon toga biti svježije, proljetno vrijeme, a na moru će puhati dosta hladna bura. Stoga je u petak ujutro izgledno da bude zatvorenih prometnica pa ne bi bilo loše da oni koji tada kreću na put provjere izvješće o stanju na cestama. Motori, kampice, vozila osjetljivije skupine neka osobito pripaze. More se već ohladilo a s tim hladnijim prodorom će se ohladiti još više što baš nije povoljno za pekmezaste kao što sam ja. Nastupit će ugodno, britko ljetno vrijeme kakvo svi volimo', kaže RTL-ova meteorologinja.