Provjerili smo kako će računalni program birati najbolje kandidate za posao u državnoj službi da ne bi bilo zapošljavanja 'preko veze'

Zbogom zapošljavanju preko veze u državnoj službi. Tako bi se ukratko dalo sažeti naziv javne nabave koju je raspisalo Ministarstvo pravosuđa i uprave, za koju su otvorene ponude prošlog tjedna

Pojednostavljeno rečeno, planira se digitalizirati proces zapošljavanja, odnosno, kako je to navedeno u natječajnoj dokumentaciji, cilj projekta je 'uspostava objektivnijeg i transparentnijeg zapošljavanja, temeljenog na stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima, koji će osigurati zapošljavanje najboljih, odnosno najkompetentnijih kandidata, te time pridonijeti unapređenju učinkovitosti javne uprave i povećanju usmjerenosti javne uprave potrebama korisnika'.

Drugim riječima, rođačke veze, stranačke iskaznice i 'moj mali' trebali bi postati stvar prošlosti iako, kad su Hrvati u pitanju, zaobilaženju propisa nikad ne treba reći nikad. Želja je da se cijeli proces provodi centralizirano, online testiranjem, a u Ministarstvu su uvjereni da će se na taj način osigurati objektivnost i transparentnost postupka izbora kandidata. Tvrtka koja dobije posao morat će u suradnji s Ministarstvom utvrditi minimalno 20 ključnih kompetencija koje će se provjeravati u postupku selekcije. U projektnoj dokumentaciji navedeno je i da će pri utvrđivanju ključnih kompetencija koje će se testirati minimalno uzeti u obzir komunikacijske vještine (pisane, govorne, prezentacijske vještine, komunikaciju na stranom jeziku), digitalne kompetencije, logiku i zaključivanje te osnove poznavanja sustava javne uprave i etike.

Pri utvrđivanju minimalno 20 ključnih kompetencija bit će potrebno predvidjeti njihovu podjelu na automatski provjerljive kroz IT sustav i one koje ocjenjuju ovlaštene osobe. Također se navodi da 'izrada metodologije ima cilj spriječiti da se zadaci ponavljaju i da kandidati koji su više puta sudjelovali na testiranju ili na drugi način bili upoznati sa sadržajem ranijih testova imaju prednost pred drugim kandidatima'. Prije nego li se pristupi izradi sustava tvrtka koja dobije posao morat će napraviti analizu i usporediti modele/procese centraliziranih sustava selekcije minimalno tri članice EU-a, uključujući pregled normativnog okvira i prakse institucija koje provode selekciju testiranjem. Kada IT sustav bude gotov, morat će se provesti edukacija o njegovu korištenju za 120 službenika koji rade na poslovima upravljanja ljudskim potencijalima. Od tog broja, 20 službenika bit će potrebno educirati/osposobiti za izradu i ocjenu zadataka za provjeru ključnih kompetencija.

Prema natječajnoj dokumentaciji, sve bi trebalo biti spremno 18 mjeseci od popisivanja ugovora s odabranom tvrtkom, u idealnoj situaciji do proljeća 2024. Od devet pristiglih ponuda najnižu su dali Omega software i Selekcija - 4,84 milijuna kuna bez PDV-a, a najvišu Kyndryl, 9,79 milijuna kuna bez PDV-a. Sve ponude izuzev jedne, Planet softa iz Banje Luke, pristigle su od zagrebačkih IT tvrtki.