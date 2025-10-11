Prosvjednici upali u tvornicu fosfata: Tražimo zatvaranje!

Prosvjednici su šetali kompleksom u vlasništvu državne tvrtke Tunisian Chemical Group izvikujući pozive da ga se zatvori, po očevicima i snimkama objavljenim na društvenim mrežama. U kompleksu su razmješteni vojnici i vojna vozila, ali nema izvješća o sukobu s prosvjednicima.

"Gabes se pretvorio u grad smrti, ljudi teško dišu, mnogi stanovnici oboljeli su od raka ili su im kosti postale krhke zbog teškog zagađenja", rekao je prosvjednik Khaireddine Dbaya.

CGT nije odgovorio na upit za komentarom.