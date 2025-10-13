Prosvjed radnika Jadrolinije: Podnijeli smo zahtjev za inspekcijski nadzor

Radnici Jadrolinije prosvjedovali su u ponedjeljak ispred terminala Jadrolinije u splitskoj trajektnoj luci nezadovoljni postupkom izbora brodara za novu brzobrodsku liniju Split-Supetar-Split te su upozorili na manjkavosti zakonskog okvira koji uređuje obalni i pomorski prijevoz

Predsjednik Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Nediljko Bulić izjavio je kako nisu protiv uvođenja novih linija ni interesa otoka već postupak u kojem je odobrena plovidba komercijalnom brodaru Kapetan Luka Krilo na liniji Split-Supetar-Split smatraju netransparentnim. Dodao je kako su zatražili inspekcijski nadzor i pozvao nadležne institucije da ispitaju je li postupak bio zakonit. “Zakon o pomorskom prometu definira uslugu kao 'blagu uslugu', no nigdje u Zakonu nije jasno objašnjeno što to znači. Također, test proporcionalnosti, koji je trebao odrediti optimalni red plovidbe, nije proveden kako treba”, rekao je Bulić novinarima.

Mirni prosvjed Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Smatra da bi linija trebala biti državna i subvencionirana, ali umjesto toga imamo privatnog operatora. Sindikat je po njegovim riječima podnio zahtjev za inspekcijski nadzor nad cijelim postupkom i pozvao nadležne institucije da temeljito istraže sve okolnosti koje dovode u pitanje zakonitosti postupka.

“Prema našim informacijama, nije bio u skladu s propisima i javnim interesom. Očekujemo da će se poduzeti odgovarajući koraci sa provedbu transparentnog i zakonski ispravnog postupka, pozivamo nadležne institucije da to temeljito istraže”, kaže predsjednik sindikata.

