Poljaci na ulicama: 'Protivimo se prisilnom preseljenju migranata u Poljsku'

Tisuće Poljaka prosvjedovale su u subotu u Varšavi protiv "ilegalne imigracije" i europske migracijske politike, odazvavši se na poziv glavne oporbene stranke, Pravo i pravda (PiS), koja podupire predsjednika države Karola Nawrockog, piše AFP

Prosvjednici iz cijele Poljske okupili su se u 14.00 sati na Dvorskome trgu u Starom gradu, popularnom odredištu turista, unatoč obilnoj i upornoj kiši. Poljska izvršna vlast ovog je ljeta ušla u kohabitaciju nakon što je Nawrocki izabran za predsjednika. Rival mu je bio Rafal Trzaskowski, gradonačelnik glavnoga grada i kandidat proeuropske koalicijske vlade koju predvodi Donald Tusk.

Predsjednik države i vlada u sukobu su u pogledu diplomacije, potpore Ukrajini, migracijske politike i reformi koje Bruxelles smatra neliberalnima, a pokrenula ih je stranka PiS koja je bila na vlasti između 2015. i 2023. Nawrocki i PiS posebno osuđuju Europski pakt o migracijama, usvojen prošle godine, kojim je predviđeno da se deseci tisuća ljudi iz takozvanih zemalja EU-a "s prve linije", kroz koje ulazi većina migranata, presele u druge države koje bi trebale pokazati svoju solidarnost. Poljski predsjednik ovog je tjedna o tom problemu pisao predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. U njemu stoji kako Nawrocki smatra da je njegova zemlja, u kojoj trenutačno živi otprilike milijun ukrajinskih izbjeglica koje su pobjegle pred ruskom invazijom 2022. godine, odigrala svoju ulogu.

"Velika većina Poljaka, u svim političkim aspektima protivi se prisilnom preseljenju migranata u Poljsku", upozorio je. "Neću pristati na provedbu Pakta o migracijama i azilu u Poljskoj." Sadržaj pisma pozdravio je mađarski predsjednik Viktor Orban. "Europa se kreće: predsjednik Nawrocki odbija provesti Migracijski pakt u Poljskoj. I mi odbijamo. Sada nas je dvoje. Ako nam se pridruži treći, to će već biti pobuna", napisao je na platformi X. Rekordan broj migranata Poljski premijer Donald Tusk, koji se i sam protivi dolasku u zemlju novih izbjeglica, u subotu se na svom X računu našalio, napisavši kako je Poljska dodijelila rekordan broj dozvola boravka pod vladama koje je predvodio PiS između 2015. i 2023. godine. Za takve je brojke okrivio Jaroslawa Kaczynskog, vođu stranke od 2003. koji je organizirao subotnje demonstracije.