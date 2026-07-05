Drama na granici s Hrvatskom: Bježao policiji, pa plivao Savom 25 minuta

Muškarac je Savom plivao dobrih 25 minuta i došao do hrvatske strane. Policija ga nije htjela pratiti, ali je zato bio uhićen od strane hrvatskih snaga koje su ga dočekali na drugoj strani
Neobičan prizor uhvaćen je na kameri jedne osobe koja je bila u kafiću u Orašju u Bosni i Hercegovini.
Naime, jedan muškarac je bježao policiji, potom skočio u Savu i plivao kraulom sve do Hrvatske. Snimka je u posjedu medija 24 sata.
'Policajci su ga gledali. Nisu htjeli plivati za njime. On je dobrih 25 minuta plivao. Došao je do suprotne strane obale i pobjegao u Hrvatsku', naveo je svjedok za 24 sata.
No, s hrvatske strane, dočekali su ga policajci, a intervenciju je potvrdila nadležna Policijska uprava vukovarsko-srijemska.
'Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske su danas oko 11,30 sati na obali, uz rijeku Savu u blizini mosta, zatekli muškarca. Zbog sumnje da je preplivao rijeku i time nezakonito prešao državnu granicu priveden je u policijsku postaju, gdje su ga pregledali djelatnici hitne medicinske pomoći Županja. Nad njime će biti provedeno kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti', naveli su.