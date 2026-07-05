Drama na granici s Hrvatskom: Bježao policiji, pa plivao Savom 25 minuta

Neobičan prizor uhvaćen je na kameri jedne osobe koja je bila u kafiću u Orašju u Bosni i Hercegovini.

Naime, jedan muškarac je bježao policiji, potom skočio u Savu i plivao kraulom sve do Hrvatske. Snimka je u posjedu medija 24 sata.

'Policajci su ga gledali. Nisu htjeli plivati za njime. On je dobrih 25 minuta plivao. Došao je do suprotne strane obale i pobjegao u Hrvatsku', naveo je svjedok za 24 sata.