Pronađena nova masovna grobnica: Pet muškaraca imalo je prostrijelne rane

Samo tri tjedna nakon pronalaska grobišta s posmrtnim ostacima žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja kod Novog Marofa, istraživanjima provedenim u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja pronađena je masovna grobnica i na širem području Krašića s posmrtnim ostacima pet žrtava.

Opsežna terenska istraživanja provedena su od 23. rujna na dvije lokacije - na mjesnom groblju u Krašiću i na lokaciji Hrženik kod kapele sv. Ivana Krstitelja, gdje je danas pronađena masovna grobnica.

Kako je preliminarno utvrđeno, radi se o osobama muškog spola, od kojih su dvije bile u dobi između 20 i 30 godina, dvije između 40 i 45 te jedna mlađa od 20 godina. Na posmrtnim ostacima zabilježene su prostrijelne ozljede u predjelu glave (zatiljno) te više strijelnih ozljeda trupa, a uz posmrtne ostatke nađen je veći broj čahura.