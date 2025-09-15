Zašto najnaprednija vojska na svijetu zaostaje za Kinom i Rusijom u modernom ratovanju

Rat u Ukrajini potpuno je promijenio način ratovanja – i natjerao najnapredniju vojsku svijeta - američku - da prizna kako nije spremna dovoljno brzo proizvesti velike količine malih i jeftinih bespilotnih sustava. Na bojišnici su mali dronovi postali jednako važni kao tenkovi ili topništvo, a ponekad su i odlučujući čimbenik
Na vojnoj bazi Fort Bliss u Teksasu, američki vojnici nedavno su učili letjeti kvadkopterima pomoću VR naočala i joysticka. Cilj je svladati taktike koje su u Ukrajini postale svakodnevica: mali dron od nekoliko stotina dolara sposoban je uništiti vojno vozilo vrijedno milijune.
Problem za Pentagon je očit – dok je američka obrambena industrija godinama razvijala sofisticirane i skupe sustave poput lovaca i tenkova, ostala je nespremna za masovnu proizvodnju jeftinih, potrošnih dronova, piše CNN.
Pentagon ubrzava nabavu
Ministar obrane Pete Hegseth u srpnju je poslao dopis vojnim zapovjednicima s ciljem ubrzanja uvođenja dronova u sve razine obuke. 'Ovo nije problem budućnosti, ovo je problem sadašnjosti', upozorio je general Curt Taylor iz 1. oklopne divizije.
Američki vojnici sada uče sastavljati i 3D printati vlastite letjelice, prolaziti simulacije nalik videoigrama te vježbati kako provući dron kroz prozor ili otvor tenka. Plan je da do 2026. svaka postrojba raspolaže vlastitim sustavima bespilotnih letjelica, a dugoročni cilj je da dron postane standardni dio opreme – poput radija ili noćnih naočala.
Ukrajinsko iskustvo kao prednost
Dok američki vojno-industrijski divovi poput Lockheed Martina i Northropa tradicionalno razvijaju skupe sustave, nove tehnološke start-up tvrtke pokušavaju uhvatiti korak. Kompanija Neros, osnovana prije dvije godine uz potporu investitora Petera Thiela, već isporučuje tisuće FPV dronova Ukrajini.
Iako se vojne jedinice pokušavaju prilagoditi, SAD se i dalje suočava s poteškoćama u proizvodnji dronova na razini zemalja poput Kine. Ključni problem je što se u proizvodnji američkog oružja, iz sigurnosnih razloga ne mogu koristiti kineske komponente, a domaće alternative su znatno skuplje - i do 100 puta od onih koje koriste ukrajinske tvrtke.
Ukrajinski časnici otvoreno tvrde da je njihovo iskustvo jedinstveno i neprocjenjivo. Prema podacima glavnog stožera vojske, čak 80 posto uspješnih pogodaka meta postiže se pomoću dronova.
Unutar rata postoji tehnološka utrka u naoružanju između Ukrajine i Rusije, pri čemu svaka strana pokušava nadmašiti posljednju inovaciju one druge. To je ukrajinskim tvrtkama dalo prednost nad stranim konkurentima koji nisu imali izravan kontakt s vojnicima na terenu.
Kijev sada nudi pomoć u proizvodnji dronova, nastojeći ojačati veze s Washingtonom radi svoje buduće sigurnosti. Predsjednik Volodimir Zelenski predložio je SAD-u ugovor vrijedan 50 milijardi dolara za zajedničku proizvodnju do deset milijuna dronova godišnje u idućih pet godina. Pored letjelica, Ukrajina posjeduje i golemu bazu videozapisa dronskih udara – materijal koji je iznimno vrijedan za razvoj umjetne inteligencije u vojne svrhe.
Nema povratka na stari oblik ratovanja
Stručnjaci upozoravaju da dronovi više nisu eksperiment, već stvarnost. 'Ovo je tehnološka promjena koja se ne može zaustaviti', rekao je vojni analitičar Samuel Bendett.
Američka vojska, naviknuta na velike i spore nabavne procese, sada mora usvojiti brzi ciklični razvoj i masovnu proizvodnju – upravo onako kako to rade Ukrajinci na bojišnici.
A posebice je za SAD zabrinjavajuća činjenica da Kina već na godišnjoj razini proizvodi desetke milijuna malih dronova.