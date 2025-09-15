Zašto najnaprednija vojska na svijetu zaostaje za Kinom i Rusijom u modernom ratovanju

Rat u Ukrajini potpuno je promijenio način ratovanja – i natjerao najnapredniju vojsku svijeta - američku - da prizna kako nije spremna dovoljno brzo proizvesti velike količine malih i jeftinih bespilotnih sustava. Na bojišnici su mali dronovi postali jednako važni kao tenkovi ili topništvo, a ponekad su i odlučujući čimbenik

Na vojnoj bazi Fort Bliss u Teksasu, američki vojnici nedavno su učili letjeti kvadkopterima pomoću VR naočala i joysticka. Cilj je svladati taktike koje su u Ukrajini postale svakodnevica: mali dron od nekoliko stotina dolara sposoban je uništiti vojno vozilo vrijedno milijune. Problem za Pentagon je očit – dok je američka obrambena industrija godinama razvijala sofisticirane i skupe sustave poput lovaca i tenkova, ostala je nespremna za masovnu proizvodnju jeftinih, potrošnih dronova, piše CNN.

Pentagon ubrzava nabavu Ministar obrane Pete Hegseth u srpnju je poslao dopis vojnim zapovjednicima s ciljem ubrzanja uvođenja dronova u sve razine obuke. 'Ovo nije problem budućnosti, ovo je problem sadašnjosti', upozorio je general Curt Taylor iz 1. oklopne divizije. Američki vojnici sada uče sastavljati i 3D printati vlastite letjelice, prolaziti simulacije nalik videoigrama te vježbati kako provući dron kroz prozor ili otvor tenka. Plan je da do 2026. svaka postrojba raspolaže vlastitim sustavima bespilotnih letjelica, a dugoročni cilj je da dron postane standardni dio opreme – poput radija ili noćnih naočala.

Ukrajinsko iskustvo kao prednost Dok američki vojno-industrijski divovi poput Lockheed Martina i Northropa tradicionalno razvijaju skupe sustave, nove tehnološke start-up tvrtke pokušavaju uhvatiti korak. Kompanija Neros, osnovana prije dvije godine uz potporu investitora Petera Thiela, već isporučuje tisuće FPV dronova Ukrajini. Iako se vojne jedinice pokušavaju prilagoditi, SAD se i dalje suočava s poteškoćama u proizvodnji dronova na razini zemalja poput Kine. Ključni problem je što se u proizvodnji američkog oružja, iz sigurnosnih razloga ne mogu koristiti kineske komponente, a domaće alternative su znatno skuplje - i do 100 puta od onih koje koriste ukrajinske tvrtke. Ukrajinski časnici otvoreno tvrde da je njihovo iskustvo jedinstveno i neprocjenjivo. Prema podacima glavnog stožera vojske, čak 80 posto uspješnih pogodaka meta postiže se pomoću dronova.